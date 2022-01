“Non ci sono leader…”: l’ex Juve non si trattiene, che frecciata ad Allegri

Juve, orecchio alle parole dell’ex Sami Khedira: “Non ci sono più leader tra i bianconeri”, che stoccata dal centrocampista tedesco

Chi aveva pronosticato una partita semplice, si è dovuto ricredere. Nonostante le assenze avversarie, la Juventus non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro un Napoli mutilato dal Covid e dalla Coppa d’Africa. Anzi, ha addirittura rischiato di perderla in alcuni tratti della partita. Adesso, la formazione di Allegri resta relegata fuori dalla lotta Champions, con l’Atalanta che può avere una doppia occasione per allungare sui bianconeri.

“Con il Napoli non hanno giocato una cattiva partita, ma questa squadra ha un problema di personalità. Non solo di qualità. E spero lo possano presto sistemare”. Parole di Sami Khedira, ex colonna della Juventus, che è stato intervistato in occasione dei ‘Best Awards 2021’ (come riportato da ‘Sportface’), dove ha analizzato con malinconia l’attuale momento dei bianconeri.

Juve, che stoccata dall’ex Khedira: “Non ci sono leader tra i bianconeri”

Di qui, Khedira spiega: “Sono ancora un tifoso della Juventus e per questo sono un po’ triste. La squadra ha cambiato la propria idea di calcio, adesso stanno cercando di recuperare dopo gli ultimi anni di errori. Fino adesso non hanno giocato male, ma fanno fatica a segnare. Ed è questo il grande problema. Hanno anche perso Cristiano Ronaldo, che era determinante sotto porta”.

Poi, Khedira non risparmia la malinconica stoccata alla Juventus di oggi: “Questa è una squadra con tanti giocatori giovani, ma manca di equilibrio oltre che di esperienza. Eccezion fatta per Bonucci e Chiellini, non ci sono leder tra i bianconeri. Soprattutto a centrocampo, mancano elementi di spessore all’altezza delle stagioni precedenti”.