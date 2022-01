Calciomercato Napoli, ora si che è ufficiale: c’è il tweet di De Laurentiis

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo in squadra di Alex Tuanzebe attraverso un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’addio di Kostas Manolas, trasferitosi dal Napoli all’Olympiakos, ha reso necessario per il club azzurro un tempestivo colpo di calciomercato in difesa. Il club si è trovato immediatamente esposto in un reparto delicatissimo, che il greco ha occupato da titolare per diverse stagioni. Inoltre, a causa della Coppa d’Africa, per circa un mese sarà assente anche Kalidou Koulibaly. Una motivazione in più per ricercare da subito un elemento giovane ma pronto per essere competitivo e la spina dorsale della difesa insieme al compagno senegalese e a Rrahmani tra tutti. Il prescelto è stato Alex Tuanzebe.

Napoli, De Laurentiis: “Benvenuto, Alex”, ecco Tuanzebe

Si tratta di un difensore 24enne inglese di origini congolesi di proprietà del Manchester United. Proprio il club inglese l’aveva ceduto in prestito all’Aston Villa e quest’oggi è stato il Napoli a depositare in Lega il contratto. Si tratta di un prestito a titolo temporaneo fino al termine della stagione oneroso per un valore di 500.000 euro. Ieri, in occasione della giornata dell’Epifania, il difensore ha anticipato le visite mediche per essere a disposizione della squadra quanto prima.

In attesa che la società condivida l’ufficialità attraverso un comunicato apposito, è arrivato il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha difatti annunciato l’ingresso in squadra di Tuanzebe, accogliendolo con “Benvenuto, Alex”. In attesa di ulteriori dettagli, pare che il difensore abbia già scelto la divisa numero 3 e che sia piuttosto entusiasta di cominciare l’avventura in Serie A, agli ordini di Luciano Spalletti. D’altronde la foto condivisa sui social che riprende il mare di Napoli, nei giorni scorsi, è già un ottimo inizio d’intesa.