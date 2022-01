“Mi servi sano”: Juve-Napoli, la telefonata decisiva di Spalletti

Il Napoli ha trovato il pareggio a Torino in una gara in cui ha giocato bene ed è passato in vantaggio con Mertens, galvanizzato da Spalletti

Il Napoli ha retto alle numerose assenze e contro la Juventus ha ottenuto un pareggio prezioso nella corsa per la qualificazione alla Champions League. Una sconfitta infatti avrebbe potuto complicare i piani di Luciano Spalletti. Il pareggio, ottenuto malgrado le numerose defezioni, consente invece di ritrovare entusiasmo. Specie per la buona prestazione. I partenopei hanno condotto la gara con un gol di Dries Mertens. L’attaccante belga era stato galvanizzato da Spalletti negli scorsi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Mertens galvanizzato da una telefonata di Spalletti: “Con la Juventus tocca a te, mi servi sano”

Il gol di Mertens nel primo tempo ha regalato al Napoli anche l’illusione di poter battere la Juventus. Il calciatore belga è stato ancora una volta decisivo. L’attaccante sta rispondendo bene alla fiducia di Spalletti.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato che il tecnico lo ha chiamato nella notte di San Silvestro anche per chiarire alcune cose. Mertens infatti non aveva gradito alcune sostituzioni nelle partite precedenti.

Il tecnico toscano si è spiegato con lui nel corso della telefonata avvenuta nei giorni scorsi. Un colloquio in cui gli ha raccomandato di fare attenzione e lo ha caricato in vista del match: “Con la Juventus giochi tu e mi servi sano” avrebbe detto Spalletti a Mertens che ha risposto in maniera convincente ieri sera.

LEGGI ANCHE >>> “Deve restare…”: calciomercato Napoli, arriva l’annuncio in diretta

Con il gol realizzato contro la Juventus, Mertens ha superato pure Osimhen nella classifica dei marcatori del Napoli in Serie A. ‘OptaPaolo’, profilo Twitter ufficiale di Stats Perform sul calcio italiano, ricorda che a partire da novembre, Dries Mertens ha segnato sei reti in campionato, segnando almeno il doppio di gol rispetto a qualsiasi altro suo compagno di squadra in campionato. Uno stato di grazia che i tifosi azzurri sperano possa mantenere almeno fino al termine della stagione.