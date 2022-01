“Deve restare…”: calciomercato Napoli, arriva l’annuncio in diretta

Dopo il tormentone relativo a Lorenzo Insigne in casa Napoli è ora il turno di Dries Mertens, protagonista contro la Juventus.

Nel posticipo del turno di Serie A il Napoli ha offerto una buona prova e nonostante numerose assenze hanno conquistato un prezioso punto a Torino contro la Juventus. Tra i migliori in campo c’è stato senza dubbio ‘Ciro’ Dries Mertens, autore del gol del momentaneo vantaggio della formazione di Spalletti.

Dopo Lorenzo Insigne, ormai ad un passo dal Toronto, anche il futuro del campione belga è in forte bilico con il rinnovo che al momento appare abbastanza incerto. Dopo lo stop di Osimhen Dries è tornato decisivo e c’è ancora chi sponsorizza un eventuale rinnovo di contratto.

Napoli, le parole di Ciro Ferrara su Mertens

Nel post partita di Juve-Napoli l’ex calciatore Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN, ha elogiato la prestazione di Mertens e si è toccato, ancora una volta, il discorso rinnovo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mi è parso un Napoli soddisfacente, s’è giocato la partita. La Juve ha fatto molto bene nella ripresa, soprattutto dopo i cambi sugli esterni è entrata più in partita: il Napoli invece è riuscito a stare in campo sempre e questo gli ha permesso di fare una bella prestazione anche nei momenti difficili. Mertens dovrebbe rimanere, si ritaglia sempre il suo spazio. Con Sarri ha cambiato ruolo e quando sta lì davanti sa come trattare il pallone: lega il gioco, si abbassa e manda i compagni in profondità. Lui è un giocatore completo, ora bisognerà vedere come il Napoli si comporterà e come Dries risponderà”.