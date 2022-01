Colpo di scena: il ct l’ha convocato in Nazionale, comunicato ufficiale

Bellissima notizia per Gio’ Simeone: l’attaccante del Verona è stato convocato della Nazionale argentina per le prossime sfide.

A fine gennaio l’Argentina sarà impegnata nelle gare contro Cile e Colombia, due impegni di altissimo livello, per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Con 29 punti raccolti in 13 giornate, l’Albiceleste è seconda dietro al Brasile, già a quota 35. Le due sfide in programma saranno fondamentali non soltanto per consolidare la posizione, ma anche per studiare i calciatori eventualmente da portare alla kermesse internazionale, che si disputerà a fine anno.

Hellas Verona, grande notizia per Simeone: l’Argentina lo convoca in Nazionale

Tra i calciatori chiamati a difendere la propria nazione c’è anche Giovanni Simeone. Il figlio del Cholo, attaccante dell’Hellas Verona in prestito dal Cagliari, è stato scelto dal Ct Scaloni. A comunicarlo è stata propria la società di Maurizio Setti attraverso i propri canali con un annuncio: “Il Commissario Tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha convocato l’attaccante gialloblù Giovanni Simeone per i prossimi impegni della Nazionale Argentina, entrambi validi per le qualificazioni alla prossima FIFA World Cup, Qatar 2022”.

D’altronde, da quando siede Tudor sulla panchina gialloblù, il rendimento di Simeone è notoriamente migliorato: 12 reti e 4 assist in 20 match giocati. Sempre più trascinatore e punto di riferimento per i compagni di squadra. Per l’attaccante argentino potrebbe essere finalmente giunto il momento del riscatto. Il suo talento è stato messo in seria discussione soprattutto nell’ultima stagione trascorsa al Cagliari. Nessuno avrebbe ipotizzato la convocazione ai Mondiali. Le due gare per la qualificazione possono aprire a un grande scenario e il Ct Scaloni ha abituato tutti alle sorprese.