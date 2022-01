Donnarumma, brutta notizia dall’Italia: era difficile ma è successo

Gigio Donnarumma perde un record in Serie A: ad eguagliare l’ex Milan è stato Szczesny della Juventus, in occasione del match contro la Roma.

La vittoria contro la Roma ha dato alla Juventus grande morale e forza per la seconda parte della stagione. Dopo un pesante 3-1, i bianconeri di Allegri sono riusciti a ribaltare la sfida e a superare i rivali di Mourinho con un vantaggio di 4 reti a 3. La nota dolente è stato l’infortunio di Federico Chiesa, le cui condizioni andranno seriamente valutate. Uno dei grandi protagonisti, invece, è stato Wojciech Szczesny, tra l’altro ex del match.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Szczesny come Donnarumma: eguagliato un record in Serie A

Il grande rammarico per il risultato dell’Olimpico probabilmente se lo trascinerà per un po’ Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso aveva avuto la grande occasione per il 4-4 dal dischetto, ma non è riuscito a capitalizzarla. All’83’ la Juventus resta in 10 uomini, poiché de Ligt commette un fallo di mano in area e viene espulso, oltre al rigore in favore dei padroni di casa. A calciare il penalty si presta Pellegrini, ma il suo tentativo è stato neutralizzato da Szczesny.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli ha trovato l’erede di Insigne: pronto sacrificio economico

Stessa scena era accaduta durante il match d’andata a ottobre, quando il portiere polacco sventò il tentativo di Veretout e anche in quel caso la rete sarebbe valsa un pareggio. Con questa doppia parata da rigore, Szczesny ha eguagliato un record che deteneva in Serie A l’ex Milan, Gigio Donnarumma: è riuscito a negare una rete da rigore alla stessa squadra sia all’andata che al ritorno. Nel caso dell’attuale portiere del PSG era la stagione 2016-17 e riuscì a fermare Belotti e Ljajic, ovvero due calciatori del Torino.