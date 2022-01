“Quante falsità…”: calciomercato Cagliari, clamoroso attacco al club

Dopo il successo contro il Bologna di ieri, il Cagliari ha ufficializzato sia l’arrivo di Goldaniga che l’addio di un difensore.

Il Cagliari ha battuto 2-1 il Bologna nel match di ieri sera dell’Unipol Domus. La squadra di Mihajlovic era passata in vantaggio nella ripresa con la bellissima punizione calciata da Orsolini, ma i sardi sono riusciti a ribaltare l’esito della partita con la reti siglate da Pavoletti e Gaston Pereiro.

I tre punti di ieri sono fondamentali per gli uomini di Mazzarri per non perdere ulteriore terreno dalla zona salvezza. Il Cagliari, adesso, ha un solo punto di svantaggio dal Venezia quartultimo. La squadra veneta ha comunque una gara in meno, dopo che il match contro la Salernitana dello scorso dicembre non si disputò a causa dei tanti casi di positività al Covid-19 tra i calciatori campani.

Giulini è molto attivo sul mercato per cercare di consegnare a Mazzarri una rosa che porti il team rossoblù verso la salvezza. E’ stato un giorno di ufficialità in casa Cagliari, visto l’arrivo di Goldaniga ed il conseguente addio di Godin, volato in Brasile per giocare con la maglia dell’Atletico Mineiro.

Cagliari, il saluto polemico di Godin: “Quante falsità dette nei miei confronti”

Godin ed il Cagliari hanno risolto consensualmente il contratto, come comunicato dallo stesso team sardo. Il difensore, con un tweet, però, non le ha mandate a dire alla sua ex squadra: “Provo tanta tristezza per come sono si sono evoluti i rapporti in questi mesi con alcune persone del club. Alcuni dirigenti, ingiustificatamente e volendo mettere in secondo piano i problemi reali, che sono loro stessi, hanno messo in discussione la mia professionalità ed il mio rispetto per questa maglia.

Il lungo tweet de l calciatore poi si conclude così: “Quante falsità dette nei miei confronti, perchè alcune settimane fa ho accettato di fare uno sforzo economico per dare una mano al Cagliari. Devo ringraziare i miei compagni ed i tifosi, che sono loro quelli che contano davvero in un club”.