Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Mazzarri rivoluziona la difesa

Calciomercato Cagliari, adesso è arrivata l’ufficialità: il club comunica la risoluzione contrattuale con il difensore

Il Cagliari e il difensore si salutano, ora è certo. Il club sardo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che l’argentino non da oggi farà più parte della rosa. La risoluzione consensuale del contratto era già nell’aria ma ora è stata anche ufficializzata. Rivoluzionata la difesa a disposizione di Walter Mazzarri.

Il Cagliari, nella serata di ieri lunedì 11 gennaio, ha ottenuto un’importante vittoria contro il Bologna. Nonostante il momento difficile vissuto in questa stagione e le assenze, la squadra di Mazzarri in casa ha stretto i denti e allo scadere della gara grazie a Gaston Pereiro ha strappato tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Il club, inoltre, ha pochi minuti fa comunicato in via ufficiale che la prima operazione di mercato per questo gennaio è stata portata a termine. La risoluzione di contratto è arrivata e Mazzarri cercherà, a questo punto, di far ritrovare un equilibrio importante nel reparto difensivo.

Calciomercato Cagliari, ora è ufficiale: risoluzione di contratto con Diego Godin

Il Cagliari ha quindi comunicato, in via ufficiale, che Diego Godin ha scelto la via della risoluzione di contratto con il club. Una risoluzione consensuale. Nella nota la società ha infatti dichiarato: “Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin“.

“Nell’isola dal settembre 2020 – si legge ancora – ha esordito in maglia rossoblù nella gara esterna contro l’Atalanta, giocata il 4 ottobre, segnando una rete. Godin ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra: lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 40 presenze. Il Club gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera”. Ora non ci sono più vincoli per un accordo con l’Atletico Mineiro, squadra in cui salvo sorprese l’argentino approderà.