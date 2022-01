La Juve cambia obiettivo: nome a sorpresa per l’attacco

Il calciomercato della Juve potrebbe subire un’improvvisa impennata già nel corso delle prossime ore. Occhi puntati su un nuovo centravanti e attenzione anche al possibile sostituto di Chiesa

La Juve è pronta a focalizzare le sue attenzioni sulla ricerca di un nuovo centravanti. Occhi puntati su Icardi, ma come accennato nei giorni scorsi, difficilmente il PSG aprirà concretamente alla formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Difficile il possibile affondo per Scamacca: il Sassuolo lo valuta circa 40 milioni di euro e la trattativa potrebbe decollare solamente in vista della prossima estate. La Juventus proverà a superare la concorrenza dell’Inter, ma non sarà facile convincere il club neroverde ad abbassare le pretese.

Ecco perchè i bianconeri potrebbero insistere per Icardi, ma qualora il PSG dovesse confermare il suo secco no alla trattativa basata sul prestito, la Juventus potrebbe dirottare le sue attenzioni altrove. Nelle ultime ore starebbe tornando di moda il nome di Muriel. L’Atalanta potrebbe dire sì alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma senza obbligo.

Calciomercato Juve, torna di moda Muriel: tre cessioni imminenti

Il nome di Muriel, già accostato alla Juventus nelle scorse settimane, resta un profilo in linea alle richieste di Allegri. L’attaccante colombiano, valutato circa 30 milioni di euro, potrebbe agire sia da centravanti, sia da esterno sinistro nel 4-3-3.

La Juve medita il da farsi, intanto prende forma il possibile addio di Ramsey, ormai vicino al ritorno in Premier League. Possibile addio anche per Kaio Jorge con la formula del prestito, mentre l’Arsenal avrebbe raggiunto un accordo totale con Arthur. La Juve, però, potrebbe stoppare il brasiliano a Torino fino al termine della stagione.