Cagliari, corsa a due per il nuovo attaccante: c’è una novità

Il nuovo attaccante del Cagliari potrebbe sbarcare in Sardegna già nel corso dei prossimi giorni. Il club isolano sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore per completare il reparto offensivo

Dopo l’addio di Godin e quello ormai scontato di Caceres, il Cagliari punterà a rafforzare centrocampo e difesa dopo aver sistemato la difesa con gli acquisti di Lovato e Goldaniga. Come evidenziato da Sportitalia, il primo obiettivo rossoblù resta Baselli. Il centrocampista del Torino potrebbe lasciare subito il club granata.

Su Baselli, però resta forte anche l’interesse di diverse società di Serie A, tra cui anche la Sampdoria e la Fiorentina. A prescindere dalla fumata bianca per Baselli, il Cagliari metterà le mani sicuramente su un altro centrocampista. Mazzarri vorrebbe aver a disposizione diverse alternative.

Massima attenzione anche al reparto offensivo. L’assenza di Keita Balde, attualmente impegno in Coppa d’Africa, potrebbe spingere il club isolano a puntare con forte decisione su un nuovo attaccante. Come evidenziato da Sportitalia, la verà novità potrebbe essere il nome di Satriano.

Satriano il nuovo attaccante del Cagliari: il piano rossoblù e l’accordo con l’Inter

Satriano al Cagliari per completare il reparto offensivo di Mazzarri in vista della seconda parte di stagione. L’Inter sarebbe pronta a dire sì, ma solamente di fronte alla formula del prestito secco. Nessun diritto o obbligo di riscatto: Satriano ritornerebbe a Milano a fine stagione.

Non è escluso che il Cagliari possa valutare anche altre ipotesi. Attenzione al futuro di Piccoli, in uscita dall’Atalanta e a Pellegri. Il giovane attaccante del Milan potrebbe lasciare i rossoneri in prestito.