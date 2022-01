Gasperini e Inzaghi spiazzano tutti: gesto inaspettato a fine gara

Tante emozioni nel posticipo di Serie A tra Atalanta ed Inter. Le squadre di Gasperini e Simone Inzaghi hanno offerto davvero un bel gioco.

Un pari che come risultato va bene ad entrambe ma che ai fini della classifica preoccupa sia Atalanta che Inter. Le squadra di Gasperini perde due punti nei confronti delle rivali Champions Juventus e Roma e situazione simile anche per i campioni d’Italia.

A sorprendere però gli addetti ai lavori è stato un altro curioso aspetto che hanno evidenziato al termine del match. Atalanta-Inter è stato un match corretto e senza particolari polemiche con le due squadre in corsa fino alla fine.

A fine gara Giampiero Gasperini e Simone Inzaghi si sono abbracciati, un gesto che i colleghi di DAZN hanno sottolineato ed in fondo catalogato come sorprendente.

Atalanta-Inter, il gesto inaspettato di Inzaghi e Gasperini

L’abbraccio tra Gasperini e Inzaghi ha sorpreso non poco gli addetti ai lavori in quanto più volte in passato, nel corso di Atalanta-Lazio i due si sono scontrati, a volte anche pesantemente.

Questo gesto testimonia la serenità in questo momento di entrambi i tecnici, che, stanno disputando un ottimo campionato e sono entrambi in corsa per tutti gli obiettivi stagionali.