“Parte solo se…”: Atalanta, Gasperini è netto sulla cessione del big

Il Newcastle, dopo gli acquisti di Trippier e Woods, ha messo nel mirino un big dell’Atalanta: Gasperini detta le condizioni per la cessione.

Il Newcastle si prepara a fare shopping a Bergamo. O almeno, ci proverà sfruttando le ingenti risorse del Fondo Pif. Sono infatti numerosi i giocatori dell’Atalanta finiti nel mirino dei Magpies, chiamata a rilanciarsi dopo un pessimo avviso di stagione. Il club, attualmente penultimo in Premier League, fin qui ha preso Kieran Trippier e Chris Woods. Ora il passo successivo sarà riuscire ad ingaggiare almeno uno dei gioielli della Dea.

I riflettori in particolare, stando a quanto riportato dal ‘Daily Record’, sono puntati su Duvan Zapata: per il colombiano, attualmente ai box a causa dell’infortunio rimediato nell’ultimo turno prima della sosta natalizia, sono stati presentati 30 milioni netti. Una cifra importante, ma non sufficiente a strappare il “sì” di Gian Piero Gasperini.

Ulteriori sviluppi, in ogni caso, sono attesi a breve. Il tecnico considera infatti il colombiano importante ma non imprescindibile e non si opporrà alla sua cessione in cambio di 45 milioni. Il giocatore, dal canto suo, ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Premier League. Zapata, però, non è l’unico giocatore che piace al Newcastle.

Atalanta, Zapata e Gosens nel mirino del Newcastle

Nel mirino bianconero, infatti, è finito pure Robin Gosens al quale è stato proposto un ingaggio da 3.5 milioni fino al 2025. In questo caso però l’Atalanta, per bocca del direttore sportivo Umberto Marino, ha già provveduto ad alzare le barricate dichiarandolo incedibile.

“Ormai tutti i giorni leggo di interessamenti del Newcastle su giocatori dell’Atalanta. È un terno al lotto, vediamo chi accosteranno domani. Gosens è fuori da quattro mesi e per noi è una perdita rilevante sul piano tecnico e umano. È importante recuperarlo quanto prima”. Il Newcastle, infine, segue pure Hans Hateboer protagonista fin qui diana stagione avara di soddisfazioni: appena 6 presenze in campionato e nessun contributo in fase realizzativa.