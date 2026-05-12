Cardinale del Milan Esprime Insoddisfazione: Mercato, Dirigenti e Allenatore Sotto Accusa

San Siro si è fatto muto e poi tagliente: striscioni, fischi, sguardi lunghi verso il futuro. Il proprietario rossonero osserva, annota, si spazientisce. Se il Milan scivola fuori dal quarto posto, cambierà tutto?

Il quadro è chiaro a occhio nudo. Negli ultimi due mesi il Milan ha perso inerzia. Il gioco è diventato intermittente. Il clima attorno alla squadra si è irrigidito dopo la protesta di San Siro, con la Curva Sud compatta nel chiedere risposte. Gerry Cardinale, volto della proprietà RedBird, non ha gradito. L’insoddisfazione nasce da una sensazione precisa: la squadra ha smarrito continuità nel momento decisivo.

Il tema non è solo emotivo. È tecnico, organizzativo, economico. Il club ha costruito un progetto che punta su sostenibilità, scouting e valorizzazione degli asset. Un’idea che ha già dato frutti, come lo scudetto 2022 e plusvalenze misurabili. Ma ora emergono crepe: troppi infortuni nei reparti chiave, calo di intensità nei finali di gara, scelte di mercato che non hanno colmato alcune mancanze strutturali. Tutti elementi che, sommati, erodono fiducia.

I tifosi lo sentono sulla pelle. L’onda sonora che accompagna ogni partita casalinga, spesso oltre 70 mila presenze nelle grandi notti, merita una trama più solida. E quando il tifo sceglie il silenzio, quel vuoto fa più rumore dei fischi. È un segnale forte: basta slogan, servono decisioni chiare.

Cosa c’è davvero in gioco

Il nodo è il quarto posto. La Champions League vale reputazione, appeal, ma anche ricavi concreti: tra bonus d’ingresso, market pool e stadio, si parla di decine di milioni. Senza Champions, il budget sportivo si restringe. In pratica: meno margine per ingaggi top, meno forza per trattenere i migliori, meno potere negoziale sul mercato. A cascata, si riduce anche l’energia intorno al progetto.

Per questo la proprietà osserva ogni dettaglio. Sono in discussione le strategie e, se necessario, i ruoli. Non ci sono comunicati ufficiali che parlino di esoneri o rivoluzioni già decise. Ma la posizione è netta: risultati e percorso tecnico peseranno nelle scelte. L’allenatore è sotto esame per gestione delle partite importanti e crescita dei singoli. I dirigenti sono valutati per coerenza delle operazioni, equilibrio della rosa, incidenza delle scelte sugli obiettivi stagionali.

Quale scossa aspettarsi

Se il Milan mancasse la Champions, la scossa potrebbe toccare la catena decisionale. Un direttore sportivo con più potere operativo. Una guida tecnica con identità definita e adattabile, capace di alzare il livello nelle serate pesanti. Un mercato con priorità nette: una spina dorsale esperta (centrale, mediano, centravanti) attorno a cui far crescere i profili giovani. Meno collezione, più gerarchia. Meno slogan, più campo.

Anche i processi contano. Analisi degli infortuni con criteri pubblici e verificabili. Parametri chiari per gli acquisti: età, minutaggio, affidabilità fisica, leadership. Comunicazione trasparente con i tifosi su obiettivi e limiti. Questo rende credibile ogni passo, anche quando è impopolare.

Il punto, alla fine, è semplice e gigantesco: riportare allineati proprietà, squadra e popolo rossonero. Milano non chiede promesse facili. Chiede un patto. Una rotta riconoscibile. La rivoluzione non è per forza strappi e licenziamenti. A volte è un atto di precisione: scegliere cosa tenere, cosa cambiare, quando dirlo. Domanda finale, allora: la prossima notte a San Siro, sentiremo di nuovo un coro o ancora il rumore del dubbio?