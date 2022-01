Tutto pronto per Lazio-Udinese, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Si gioca alle ore 17:30 allo stadio Olimpico.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Udinese, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri ospitano i friulani di Cioffi.

Ci tiene a fare bella figura la squadra di casa: la Coppa Italia, per i biancocelesti, è da sempre un torneo che fa gola. Prima di poter accedere alla prossima fase, però, c’è da battere l’Udinese. Chi vincerà affronterà il Milan di Stefano Pioli nei quarti di finale in programma il prossimo 9 febbraio. A dare il via al match sarà il fischietto dell’arbitro Minelli di Varese, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Affatato. Al VAR, invece, ci sarà il duo formato da Rapuano e Liberti.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Vavro, Marusic, Floriani Mussolini, Bertini, Leiva, Romero, Raul Moro, Muriqi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; N. Perez, Becao, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Udogie; Pussetto, Success. All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Codutti, Walace, Arslan, Fedrizzi, Deulofeu, Beto, Nestorovski.