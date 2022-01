“Accordo trovato, va via subito”: Donnarumma-Navas, scelta irreversibile

Affare in uscita per il PSG e diventa sempre più netta la scelta tra Gigio Donnarumma, Keylor Navas e Sergio Rico per la porta.

Restano loro due e saranno i protagonisti. La presenza di Donnarumma e Navas come portieri del PSG chiude le porte agli altri estremi difensori presenti in rosa. Difficile, infatti, scavalcarne uno, figurarsi due. Da qui la decisione di Sergio Rico di lasciare i francesi e optare per una nuova avventura.

Il portiere 28enne originario di Siviglia è consapevole di non avere grosse opportunità in Francia e infatti il bilancio rispetto alla scorsa stagione è lampante. Prima dell’arrivo di Donnarumma, Rico aveva collezionato 13 presenze, mentre da quando in rosa c’è l’ex Milan ha sommato soltanto 23 minuti.

Una somma troppo povera per poter credere di riuscire a mettersi in mostra e cambiare le gerarchie di Mauricio Pochettino, nelle quali ha dovuto guadagnarsi con fatica spazio lo stesso portiere della Nazionale italiana.

🚨 Accord trouvé entre Sergio Rico et le RCD Majorque, l’opération devrait se faire ! Des détails restent à régler sur le pourcentage du salaire pris en charge par le PSG pendant le prêt du gardien espagnol. 🇪🇸⏳ @Tanziloic — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 18, 2022

PSG, Sergio Rico via: Donnarumma e Navas sono insormontabili

Clermont e Saint-Etienne sono stati i primi club a farsi avanti per Sergio Rico, ma per lo più senza successo. Pare, ad esempio, che rispetto alla prima società, lo spagnolo abbia subito fatto sapere di non essere interessato. Con la seconda, invece, non si è andati oltre a interessamenti e sondaggi. Ad affondare il colpo allora sarà la “terza litigante”.

Come fa sapere su Twitter il giornalista Hadrien Grenier riferendo una news di ‘RMC Sport’, Rico è pronto al ritorno in patria. L’ex Siviglia ha trovato un accordo con il Mallorca e l’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo. Da definire resterebbero i dettagli relativi alla percentuale di stipendio che il PSG continuerebbe a pagare mentre il calciatore è in prestito in Spagna.