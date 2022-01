Gatti, la Juve fa sul serio. E il Torino attende il Milan…

Federico Gatti può accendere l’ultima settimana di mercato: la Juve fa sul serio, ma il Torino attende il Milan per sbloccare l’affare

Arrivato in sordina nel calcio che conta, adesso Federico Gatti non vuole più fermarsi. Dopo una prima parte di stagione strepitosa al Frosinone, l’ex Pro Patria è finito nel mirino delle big italiane. E già in questo gennaio, può essere il nome più caldo della sessione.

Dopotutto, il Napoli era stata la squadra che c’aveva provato più di tutte le altre. Poi gli azzurri hanno deciso di virare su un profilo più contenuto (per costi e pretese), come Tuanzebe. Sul calciatore, però, resiste ancora fortissimo l’interesse di Juventus e Torino, pronte a sfidarsi per il cartellino di Federico Gatti.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, i bianconeri fanno sul serio per il centrale ciociaro: lunedì, la Juve ha fatto un sondaggio con il Frosinone e l’entourage del calciatore, per comprendere i margini di una possibile operazione.

Il Toro sfida la Juve per Gatti, ma attende l’aiuto del Milan: Bremer può sbloccare tutto

Fonti vicino alla società bianconera assicurano: l’intento della Juventus è di prendere Gatti adesso, sborsare la cifra richiesta dal Frosinone e lasciarlo in prestito ai ciociari sino al termine della stagione. Poi, dalla prossima, l’ex Pro Patria si aggiungerebbe alla rosa di Allegri per subentrare all’ormai partente Rugani. L’operazione non sembra convincere molto il Frosinone (speranzoso che il prezzo di Gatti salga ulteriormente di qui alla fine della stagione), seppur i rapporti tra i due club siano ottimi e tengano in piedi qualsiasi scenario.

Scenario che, però, può stravolgere il Torino. Sempre come raccolto dalla nostra redazione, ad oggi i granata sono la squadra che più delle altre sta cercando di acquistare Gatti già in questo gennaio. Le richieste del Frosinone restano un ostacolo: 7-8 milioni di euro sono tanti, il DS Vagnati sta cercando di lavorare ai fianchi dei ciociari. Prestito con obbligo, qualche giovane come contropartita: tutte ipotesi che il Toro valuta per limare il prezzo totale dell’operazione.

Lo stesso Vagnati che, dalla sua, attende uno squillo di Maldini e Massara. Se il Milan affonderà per Bremer (ormai desiderio assoluto dei rossoneri) nell’ultima settimana di mercato, allora il Torino investirà la cifra della cessione per soddisfare le richieste del Frosinone e incoronare Gatti come erede diretto del brasiliano.