“Partita a rischio”: trema l’Inter, arriva l’annuncio ufficiale

Non arrivano buone notizie in queste ore per la Serie A. Stavolta a tremare è l’Inter di inzaghi, c’è l’annuncio ufficiale.

Nelle scorse settimane abbiamo visto la Serie A letteralmente travolta dal caos Covid, contestualmente a quanto sta accadendo nel resto del paese. I contagi aumentano, e questi ovviamente riguardano anche i giocatori del campionato di calcio come annunciato anche dagli stessi club. Decine di positivi, che hanno portato anche al rinvio di diverse partite.

Il caso emblematico è quello della Salernitana, che nelle scorse ore si è vista anche infliggere la sconfitta a tavolino per la sfida mai giocata contro l’Udinese, con anche un punto di penalizzazione (caso che ricorda quello di Juve-Napoli lo scorso anno). Con il ricorso, verosimilmente, il tutto dovrebbe rientrare proprio come successo per la squadra azzurra.

Venezia, un altro positivo al Covid: totale a 15, Inter a rischio

In questi minuti un altro club vive una situazione molto particolare sotto il punto di vista dei contagi, ma stavolta il tutto potrebbe rientrare nel nuovo protocollo stilato dalla Lega Serie A, e che dovrebbe portare (senza particolari polemiche) al rinvio della partita. Stiamo parlando del Venezia, che con un comunicato ufficiale ha annunciato un nuovo caso di positività al Covid-19.

Cosa implica questo? Il totale dei contagi nel gruppo di Paolo Zanetti è salito a 15. Si è stabilito che il numero dei calciatori positivi non debba superare il 35% del totale della rosa, ed il numero da cui calcolare questa percentuale è di 25 elementi. Dai 9 contagi in poi, di fatto, lo stop diventa più che plausibile. Bisognerà ora monitorare l’evolversi della situazione nelle prossime ore. Resta in ascolto l’Inter, squadra contro la quale proprio il Venezia dovrebbe giocare la prossima di campionato.