Salernitana, ecco il primo colpo di Sabatini: a breve l’ufficialità

Salernitana, pronto il primo colpo dell’era Walter Sabatini: come raccolto da SerieANews.com, entro il weekend è prevista l’ufficialità

A Salerno è cominciata la Sabatini-mania: l’esperto DS è pronto a rinforzare il club granata, nel tentativo di centrare un’incredibile salvezza. E già contro il Napoli, potrebbe contare su un nuovo rinforzo, a disposizione di mister Colantuono.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la Salernitana ha chiuso l’affare Pasquale Mazzocchi: il terzino napoletano arriverà dal Venezia e andrà a rinforzare la fascia destra dei granata.

Oggi è atteso il via libera definitivo dei lagunari, che in giornata accetteranno l’offerta dei campani e saluteranno l’ex Perugia, dopo le due stagioni trascorse a Venezia.

Salernitana, ecco Mazzocchi: entro il weekend l’ufficialità

Come raccolto dalla nostra redazione, Mazzocchi è presto atteso in città, per svolgere le rituali visite mediche con la Salernitana. Al Venezia andrà una cifra di circa un milione di euro e si trasferirà in Campania a titolo definitivo.

Sondato anche da Spezia e Sampdoria nel corso degli ultimi mesi, Mazzocchi si prepara ad una seconda parte da protagonista in quel di Salerno. Finora, il laterale classe 1995 ha raccolto 18 presenze con la maglia del Venezia, dimostrandosi sempre utile alla causa di Paolo Zanetti.

Adesso, il napoletano è pronto ad aprire una pagina della propria carriera. Una pagina che potrebbe cominciare proprio contro il Napoli, nel prossimo weekend di campionato. Entro il weekend, tutte le parti in gioco confidano di formalizzare l’affare e comunicarne l’ufficialità.