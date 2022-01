“E’ un giocatore forte”: Juve, che assist ad Allegri dalla Premier

La Juve potrebbe presto privarsi di uno dei suoi centrocampisti che fin qui ha deluso le aspettative della dirigenza e di Massimiliano Allegri

Il ritorno del tecnico toscano sulla panchina della Juve non è andato molto bene fino a questo momento. Quasi subito out dalla lotta scudetto, l’obiettivo è qualificarsi per la prossima Champions League. Non semplice, considerando i percorsi delle prime quattro in classifica. Ma nulla è ancora perduto, anche se Allegri, fin qui, ha potuto contare su una rosa non proprio all’altezza delle sue aspettative.

Soprattutto per un reparto in particolare, ovvero il centrocampo. Durante il suo primo ciclo alla Juventus, Allegri ha potuto contare su elementi del calibro di Pogba e Vidal prima e Khedira e Pjanic poi. Giocatori che ora mancano nella proposta di gioco che tenta di riportare Allegri. Presto potrebbe arrivare la cessione per Aaron Ramsey, arrivato qualche anno fa a parametro zero e mai pienamente al centro del progetto. Sia per i tanti infortuni, sia per delle prestazioni di basso livello.

Juventus, l’attestato di stima di Vieira per Ramsey

Arriva però un attestato di stima molto interessante per Ramsey. La sua carriera in Premier League è molto ben vista all’estero ed è forse anche per questo che si è espresso Patrick Vieira, oggi allenatore del Crystal Palace: “Non ho intenzione di fare nomi, ma si tratta di un giocatore forte che sicuramente avrà tante opzioni”. Non è la prima volta che Vieira parla di Ramsey: “Un top player che fa la differenza”. Lo aveva definito così qualche settimana fa.

Top player. Un termine che sicuramente i tifosi, l’allenatore e la dirigenza della Juventus non utilizzano per definire Ramsey e il suo rendimento da quando è a Torino. Paratici acquisì il suo cartellino a parametro zero dall’Arsenal, garantendogli un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Un ingaggio diventato ormai insostenibile per le casse della Juve.