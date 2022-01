Roma e Juve, c’è un ostacolo per Ndombele. E il PSG può approfittarne

Finito ai margini del Tottenham, Ndombele è un nome caldo per Roma e Juve. Un ostacolo, però, può avvantaggiare il PSG: l’indiscrezione di SerieANews.com

Finito ai margini del progetto Tottenham, Tanguy Ndombele può essere uno dei nomi più caldi di questa ultima settimana di mercato. L’ex Lione ha ancora talento e potenziale da esprimere, e rappresenta un’occasione da non perdere per le big d’Europa.

In Serie A, il francese gode della stima e dell’interesse delle big italiane. Soprattutto Roma e Juventus che, in questo gennaio, hanno allacciato contatti con il Tottenham e l’entourage del calciatore per sondare una possibile operazione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la pista Ndombele-Italia risulta essersi raffreddata: il pesante ingaggio del francese ha posto in stand-by il suo possibile approdo in Serie A. E nonostante la grande stima di Mourinho (che lo ha allenato al Tottenham e lo vorrebbe come obiettivo primario, al fianco di Sergio Oliveira), l’ipotesi Ndombele appare momentaneamente congelata.

Roma e Juve, è stallo per Ndombele: il PSG pronto ad approfittarne

Uno stallo che può favorire il Paris Saint-Germain, intanto iscrittosi alla corsa per lui. Come raccolto sempre dalla nostra redazione, Pochettino ha chiesto a Leonardo di insistere per il suo ex pupillo al Tottenham. Già allacciati i contatti con l’agente del calciatore, Parigi ad oggi rappresenta l’opzione maggiormente gradita a Ndombele e al suo entourage.

D’altronde, l’ingaggio non sarebbe certo un ostacolo per il club parigino. Piuttosto, il Paris ha bisogno di cedere qualcuno a centrocampo per far spazio all’arrivo di Ndombele. Tra i candidati alla partenza c’è anche il nome di Leandro Paredes, ma nei prossimi giorni si arriverà ad una decisone.

Dopo il weekend, risulta in programma un colloquio interno alla dirigenza del PSG per sciogliere le riserve: Pochettino vuole Ndombele, ma occorre fare spazio. Chi verrà sacrificato nel centrocampo parigino? Intanto, le italiane Roma e Juve restano alla finestra, nella speranza di tornare alla carica per Ndombele (anche a giugno), in caso di mancato approdo in Ligue 1.