La squadra non parte: a rischio un altro match di Serie A

Continuano a emergere nuovi positivi in Serie A: un altro match potrebbe essere dunque a rischio rinvio dopo gli ultimi eventi

Regna l’incertezza in Serie A nelle ultime giornate, colpa del Covid-19 e della variante Omicron. Il presidente del Venezia ha specificato che la sua squadra partirà alla volta di Milano per il match contro l’Inter. Tuttavia, anche altre partite sarebbero a rischio rinvio. Tra queste c’è Napoli-Salernitana, visto che tra le fila dei granata non accennano a diminuire i positivi. Al momento, il match non si potrebbe giocare.

C’è però ancora tempo fino a domenica alle 15:00 per fare in modo che alcuni calciatori si negativizzino. Discorso molto diverso per Lazio-Atalanta, in programma domani alle 20:45. Nel corso dei tamponi di oggi, infatti, sarebbero emersi tanti positivi nella squadra di Gian Piero Gasperini. Eventi che potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento del campionato, com’è già accaduto in passato.

L’Atalanta non parte per Roma: a rischio il match con la Lazio

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’Atalanta non è partita per Roma. La partenza era in programma questo pomeriggio alle 17:30. Siccome l’ultimo giro di tamponi ha dato tanti esiti positivi, è previsto un nuovo giro questa sera e i risultati arriveranno domattina. In caso di numero di positivi superiori al 35%, partire diventerebbe inutile visto che il match non potrebbe giocarsi.

L’Atalanta in questo momento è rimasta in ritiro a Zingonia. In base ai risultati dei tamponi, domattina si capirà se partire o meno per disputare la partita con la Lazio. Questo influirà indubbiamente sulle strategie dei due allenatori, che solo poche ore prima scopriranno cosa le loro squadre dovranno fare. Una situazione di incertezza anche nel Fantacalcio, argomento molto caro alla stragrande maggioranza degli italiani.