Inter-Venezia a rischio rinvio: il club si espone, arriva l’annuncio

Arriva l’annuncio del club riguardo la possibilità di rinviare Inter-Venezia, per i tanti casi Covid-19 negli ultimi giorni

Nelle ultime settimane, l’esplosione della variante Omicron in tutta Italia ha impedito a diverse squadre di disputare la propria partita. Soprattutto alla ripresa del campionato nel turno dell’Epifania. Alcune partite sono state rinviate, in attesa di capire cosa succederà. E un altro caso del genere può ancora capitare considerando i tanti casi di Covid-19 in Serie A.

Nello specifico, potrebbe essere rinviata la partita tra Napoli e Salernitana, in programma domenica alle 15:00. Dopo la dichiarazione del presidente Duncan Niederauer, invece, si inizia a tirare un sospiro di sollievo riguardo la sfida tra Inter e Venezia. La partita era a rischio rinvio dati i tanti positivi presenti nella rosa di Zanetti. Che a differenza del derby campano, è in programma domani alle 18:00. Quindi con meno tamponi a disposizione per negativizzare i positivi.

Inter-Venezia, la lettera del presidente Niederauer alla vigilia del match

Di seguito, la dichiarazione di Niederauer che getta acqua sul fuoco: “In linea col mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita. Di questi 25, 5 risultavano positivi e non partiranno per Milano. Coloro che partiranno sono tutti risultati negativi nelle ultime 24 ore”. Il presidente del Venezia, inoltre, tiene a precisare l’integrità del suo club: “Siamo una società che rispetta le regole e il campionato, pronta a lottare domani sera”.

L’augurio, inoltre, è che la prossima sosta possa servire ai club di recuperare gli indisponibili, come concluso dalla lettera di Niederauer. Parole decise, che mettono un chiaro punto su una vicenda che poteva ripetere una di quelle delle ultime settimane. Tra l’altro sempre con l’Inter protagonista, quando non poté giocare col Bologna visti i tanti positivi della squadra di Mihajlovic.