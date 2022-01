Doccia gelata per Agnelli: ufficialità imprevista per la Juventus

La Juventus sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo, ma un obiettivo di mercato si è accasato con un’altra squadra.

Dopo la vittoria in settimana in Coppa Italia contro la Sampdoria, la Juventus domani sera incontrerà il Milan di Pioli. I bianconeri cercheranno di vincere per cercare di avvicinarsi ancora di più alla zona Champions League. La squadra di Allegri, infatti, ha solo un punto di distacco dall’Atalanta quarta che, però, ha una gara in meno.

I bianconeri pian piano, anche se non hanno mai mostrato un bel gioco, sono riusciti a recuperare dei punti sia sul Napoli che sull’Atalanta. In casa juventina si sta parlando molto anche di calciomercato. Il caso di questi giorni è sicuramente quello che riguarda Paulo Dybala.

Si aspettava solo l’ufficialità del rinnovo dell’argentino, ma poi la Juventus ha deciso di rimandare ogni discorso a febbraio-marzo. Questa scelta dei dirigenti non è stata presa per niente bene da Dybala, che ha mostrato tutto il suo disappunto nella sua non esultanza dopo il gol all’Udinese della settimana scorsa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, il Bayer Leverkusen ha ufficializzato Azmoun

Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Juventus sta pensando di rinforzare sia il centrocampo che l’attacco. Tra i nomi accostati alla ‘Vecchia Signora’ c’è stato anche quello di Azmoun dello Zenit, ma in questi minuti è arrivata una notizia che non farà sicuramente piacere nè ad Agnelli nè ai tifosi bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione Vlahovic: annuncio ufficiale del club

Azmoun, infatti, a luglio diventerà un calciatore del Bayer Leverkusen. Ad annunciare l’operazione è lo stesso club tedesco su ‘Twitter’. L’attaccante si trasferirà a fine stagione da parametro zero. Il calciatore non era il primissimo obiettivo in attacco, ma certamente ha intrigato la Juventus in queste ultime settimane.