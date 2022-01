Calciomercato Juventus, cessione Vlahovic: annuncio ufficiale del club

Tiene banco il futuro di Vlahovic, finito nel mirino della Juventus e dell’Arsenal: arriva l’annuncio ufficiale che cambia tutto.

Resta un rebus il futuro di Dusan Vlahovic. La Juventus, come riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è tornata alla carica mettendo sul piatto 35 milioni ed il cartellino di Dejan Kulusevski. Una proposta non troppo gradita dalla Fiorentina, che preferirebbe cedere il proprio attaccante all’estero: magari in Premier League, alla luce dell’importante proposta avanzata dall’Arsenal (70 milioni).

La novità odierna è che l’addio potrebbe concretizzarsi già nel giro di pochi giorni. Il direttore generale Joe Barone, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Nazione’, non ha infatti escluso la possibilità di far partire subito il classe 2000 a patto, però, di ricevere un’offerta adeguata dal punto di vista economico. Quella dei Gunners soddisfa in pieno il presidente Rocco Commisso: il problema, per il club viola, è che il giocatore intende restare in Italia.

“Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno… Noi, in ogni caso siamo a disposizione”. Parole destinate ad accendere ancora di più il mercato, con la Juventus che torna quindi a sognare la possibilità di prendere subito la punta, poco propensa a trasferirsi in questo momento in Inghilterra.

Vlahovic, la Fiorentina apre alla cessione: la Juventus spera

“Se c’è stata una minima apertura dall’entourage del giocatore? Zero” le parole del dirigente, che poi ha voluto mandare uno specifico messaggio a Vlahovic. “Io sono concentrato – sono le parole del dirigente – sul gruppo, da sempre. E non sul singolo. Voglio dire: è il gruppo che porta avanti quello che stiamo facendo e raccogliendo in questa stagione. Le vedete da soli”.

Il club, intanto, dopo aver preso Jonathan Ikoné dal Lille e Krzysztof Piatek dall’Hertha Berlino ora si concentrerà sulle cessioni (in lista di sbarco c’è Sofyan Amrabat) tuttavia non sono esclusi ulteriori colpi in entrata. “Ci sarà qualche uscita – ha affermato Barone – ma staremo molto attenti anche al resto. Non si sa mai, no?”.