“Ha già trovato l’accordo”: la Juve non può aspettare, ecco il bomber

Buone notizie per l’attacco della Juve. La situazione potrebbe finalmente sbloccarsi grazie alla presa di posizione del bomber.

Uno dei settori cruciali per il futuro della Juve è l’attacco. Morata e Kean non hanno fino a questo momento garantito il giusto apporto, tanto che secondo molti non saranno confermati. C’è poi la spinosa situazione Dybala.

Anche qui il rinnovo è ancora in alto mare e all’orizzonte iniziano a presentarsi diverse pretendenti. La Juve, in ogni caso, è chiamata a fare movimenti anche in entrata. I nomi in ballo sono quelli che girano da un po’ di tempo: uno su tutti Vlahovic.

E proprio dal bomber serbo, uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano, arrivano notizie che fanno ben sperare. Nonostante le resistenze della Fiorentina, che preferirebbe vederlo accasarsi all’estero, il calciatore sembra avere le idee piuttosto chiare.

Vlahovic-Juve, si può… anche a gennaio

Messa con le spalle al muro la Fiorentina, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe cedere il calciatore già in questa cessione di mercato. La richiesta è di 70 milioni cash. Vlahovic, dal canto suo, ha già espresso la sua preferenza per la Juve.

L’accordo tra bianconeri e calciatore sarebbe stato già trovato sulla base di un contratto da 7 milioni l’anno. A questo punto però è la Juve che potrebbe fare delle valutazioni diverse. Un colpo consistente adesso limiterebbe e non di poco ulteriori spazi di manovra. D’altro canto la corsa al quarto posto non è semplice e Vlahovic potrebbe essere l’ideale per centrare l’obiettivo minimo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League.