“Non ha retto”: è già Inter-Milan, il retroscena in vista del derby

La prossima giornata si giocherà il derby tra Inter e Milan, ma entrambe le squadre sono di fronte ad un problema da risolvere al più presto.

I 6 febbraio è il giorno che la Milano calcistica attende con più ansia durante una stagione, il Derby della Madunina, la stracittadina tra Inter e Milan. Quest’anno il match sembra voler dire Scudetto con la squadra di Inzaghi prima e quella di Pioli secondo a pari punti col Napoli.

I rossoneri, in caso di vittoria, potrebbero accorciare e rendere questa seconda parte di campionato scoppiettante, mentre dall’altro lato i nerazzurri potrebbero, portando a casa i tre punti, estromettere, anche se non definitivamente, i cugini dalla corsa al titolo.

Naturale quindi che entrambe le squadre vogliano affrontare questo match al massimo, nelle migliori condizioni possibili. C’è però un problema, oltre il Covid e gli infortuni, che preoccupa entrambe le squadre in vista del match: il terreno di gioco.

Inter-Milan, manutenzione d’urgenza a San Siro

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terreno di gioco di San Siro sarà completamente sostituito. Alle 9 inizieranno i lavori per rimettere a nuovo il campo in vista del derby.

Le troppe partite ravvicinate, con Inter e Milan che hanno giocato, rispettivamente contro Venezia e Juve, a distanza di poco più di 24h, hanno letteralmente devastato il terreno di gioco. In questo periodo ci sono state 8 partite in 16 giorni. Un ritmo impensabile che ha costretto a prendere provvedimenti.