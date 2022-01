“Resta in bianconero”: calciomercato Juve, che dietrofront sullo scontento

La Juve, dopo Vlahovic, è attiva anche nel fronte uscite, ma bisogna registrare il mancato accordo per la cessione di un giocatore.

La Juvenuts è stata l’assoluta protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno preso Dusan Vlahovic per 70 milioni di euro più 5 milioni di bonus. I dirigenti del team piemomente aveva chiesto una dilazione del pagamento in 4 anni, ma poi hanno dovuto ‘cedere’ alle rischieste di Commisso.

Vlahovic percepirà 7 milioni di euro all’anno con la Juventus, che ha dovuto anche elargire una commissione all’agente del serbo quasi 12 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ con l’acquisto del giovane attaccante vuole essere certa di qualificarsi alla prossima edizione della Champions Laegue.

I bianconeri, infatti, sono quinti in classifica ad un punto dall’Atalanta di Gasperini, che però, deve recuperare la gara dell’Epifania contro il Torino. La Juventus non può correre il rischio di terminare il campionato fuori dalle prime quattro e per evitare ciò vorrebbe anche rinforzarsi a centrocampo.

Juve, non c’è accordo con l’Arsenal per Arthur

La Juventus, però, prima di prendere un nuovo giocatore nella mediana deve cedere qualcuno. Tra i nomi più caldi a lasciare la squadra allenata da Massimiliano Allegri c’è sicuramente quello di Arthur, ma bisogna registrare la chiusura, come quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, della trattativa con l’Arsenal.

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, infatti, il club inglese ha chiesto il prestito di Arthur per i prossimi 6 mesi, mentre la Juventus vuole un prestito di 18 mesi con opzione di acquisto. Il centrocampista resta in bianconero a causa di questo mancato accordo tra le due società.