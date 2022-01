Juventus, Vlahovic si presenta: subito lo smacco a Ronaldo

Subito lo smacco per Cristiano Ronaldo da parte di Dusan Vlahovic appena arrivato alla Juventus: ecco la scelta del serbo

Solo poco fa è arrivata l’ufficialità del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’idea del club bianconero è quella di costruirsi una base per il futuro e per ritornare quantomeno in finale di Champions League, vero obiettivo di Andrea Agnelli. Dopo l’operazione Cristiano Ronaldo, fallimentare dal punto di vista economico se paragonata coi risultati in Europa, l’idea è quella di tornare a investire su calciatori giovani ma di assoluto livello.

Insomma, ritornare a effettuare dei colpi alla Paulo Dybala: quando vennero sì investiti circa 40 milioni di euro, ma per un calciatore che ha dimostrato di valerne il doppio. Lo stesso discorso vale per Manuel Locatelli, arrivato l’estate scorsa dopo aver vinto l’Europeo, soprattutto dopo aver disputato le prime partite da protagonista. Vlahovic rientra in questa cerchia. Ed è stato anche svelato il numero di maglia dell’attaccante serbo in bianconero.

Juventus, Vlahovic sceglie la 7

Dusan Vlahovic indosserà la maglia numero 7 della Juventus. Un numero particolare, considerati gli ultimi anni in cui è stata indossata da Cristiano Ronaldo. Il portoghese è rimasto tre anni in bianconero, conquistando due scudetti e non riuscendo mai a superare i quarti di Champions League. Una scelta che dimostra personalità: il serbo non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità con la maglia della Fiorentina. Anche se la Juve è un ambiente del tutto differente.

Sarà dunque molto interessante capire quale sarà l’impatto di Vlahovic con la Juve. Ciò che è certo che è i tifosi hanno un nuovo numero 7 dopo i tre anni con Cristiano Ronaldo.