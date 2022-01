Calciomercato Juventus, colpo di teatro: trattativa impensabile a sorpresa

La Juventus può piazzare un altro dei suoi esuberi di centrocampo in queste ultime ore di mercato: i bianconeri hanno trovato la soluzione

Il calciomercato della Juventus si è elettrizzato all’improvviso. Il colpo Vlahovic ha fatto sobbalzare di gioia i tifosi bianconeri, che sono tornati a credere fortemente nella possibilità di raggiungere la qualificazione in Champions.

La società bianconera continua a lavorare pure in queste ultime ore della sessione invernale. Non solo Denis Zakaria. Si opera pure in uscita. Cherubini appare vicino a liberarsi di un altro degli esuberi di Massimiliano Allegri.

Juventus, vicina una soluzione anche per Ramsey: il centrocampista gallese verso i Glasgow Rangers

Uno dei quei calciatori ai quali la Juventus sta cercando una destinazione è Aaron Ramsey. L’ex Arsenal ha avuto un rendimento di gran lunga inferiore alle aspettative da quando si è trasferito a Torino a parametro zero nel 2019.

Il gallese è sempre rimasto piuttosto defilato dai progetti tattici di Maurizio Sarri, Andrea Pirlo e Max Allegri. Specie in questa stagione, il suo contributo è stato ridotto al minimo. Tre apparizioni in Serie A e 2 in Champions League.

L’esigenza della Juventus è quello di piazzarlo altrove per liberarsi anche del suo sostanzioso ingaggio: 7 milioni netti (dato rivelato dalle inchieste de ‘La Gazzetta dello Sport’ sul tema ingaggi).

Il giornalista Franco Leonetti, attraverso un tweet, ha anticipato la destinazione del gallese. Il calciatore è vicino a trasferirsi in Scozia, ai Glasgow Rangers.

Nella Scottish Premiership, i Glasgow Rangers dell’allenatore Giovanni van Bronckhorst occupano in questo momento la prima posizione con appena due punti di vantaggio sui rivali del Celtic. La contesa per la vittoria del campionato è riservata a queste due formazioni.