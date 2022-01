Juve, brutte notizie per Allegri: positivo al Covid, salta il Verona

Arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri, in vista della ripresa del campionato. Uno dei bianconeri è positivo al Covid.

Manca poco alla ripresa del campionato. Una sosta arrivata proprio in concomitanza con l’ultima fase della sessione invernale di calciomercato, e che ha permesso anche ai club di poter concentrare l’attenzione proprio sulle trattative da andare a completare prima del 31 gennaio. Ma il calciomercato è ormai finito, la sosta è ormai alle spalle visto che siamo entrati nella settimana che porterà alla ripresa dei lavori.

Si riprende il 5 gennaio alle 15 (Roma-Genoa), ed anche i nazionali stanno facendo rientro in Italia e proseguiranno anche nei prossimi giorni, dopo gli impegni con le proprie compagini. Uno dei timori più grandi, si sa, è proprio quello legato alla possibilità di ritrovarsi dei giocatori infortunati al ritorno in Italia. E cosi succede spesso, va detto, che proprio dopo una sosta si possa andare incontro a delle defezioni. Anche il Covid, in questo senso, ha assunto un peso specifico.

Juve, brutte notizie per Allegri: Alex Sandro positivo al Covid

E cosi dal Brasile arrivano pessime notizie per Massimiliano Allegri. Alex Sandro, infatti, è risultato positivo al Covid proprio durante la sua permanenza con la nazionale brasiliana. Il giocatore – secondo quanto riportato dalla Federazione verdeoro – è asintomatico e già posto in isolamento. Una tegola che investe la Juve, che dovrà rinunciare a lui di sicuro per la ripresa del campionato.

Alex Sandro, infatti, dovrà posticipare il suo rientro in Italia in attesa di un tampone negativo, e chiaramente non potrà essere presente per la prossima sfida dei bianconeri contro il Verona. Una brutta notizia, alla quale Allegri dovrà ovviamente porre rimedio nei prossimi giorni.