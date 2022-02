Salernitana, l’ultima sorpresa di Sabatini: un grande nome è in città

In quel di Salerno c’è grande entusiasmo dopo il mercato. In queste ore anche un grande nome portato da Walter Sabatini.

La Salernitana è stata senza dubbio una delle società più attive nella sessione di mercato appena conclusa. Azzardando, le si potrebbe conferire anche il ruolo di regina indiscussa di questo mese di gennaio. Una squadra stravolta dagli acquisti e dalle cessioni messe in essere col grande lavoro fatto dal direttore sportivo Walter Sabatini. Nomi anche di un certo spessore, che determinano di sicuro anche quella che è la volontà di non lasciare la Serie A e lottare fino alla fine per evitare le retrocessione.

Dragusin, Verdi e Mazzocchi dalla Serie A, poi Fazio ormai ai margini della Roma. Ed ancora Sepe dalla Serie B ma portiere di assoluta esperienza anche per la massima divisione italiana. Ed ancora dall’estero gli attaccanti Mousset e Mikael Filipe Viana, entrambi giocatori sui quali Sabatini ha voluto scommettere con l’avallo del neo presidente della squadra campana Danilo Iervolino.

Salernitana, Perotti ciliegina sulla torta di Sabatini: le parole dell’argentino

E, come se non bastasse, il buon Sabatini ci ha tenuto a regalare alla piazza di Salerno anche un ultimo colpo, arrivato addirittura dopo il gong finale della sessione invernale di calciomercato. Questo perchè Diego Perotti era svincolato, dunque assoldabile anche a mercato chiuso. Ieri l’annuncio attraverso il sito ufficiale da parte dello stesso Sabatini, oggi le parole del giocatore arrivato in Campania con grande entusiasmo.

“Fisicamente sto bene, sono pronto a dare il 100% per questa squadra. E’ un sogno giocare e condividere lo spogliatoio con un giocatore come Ribery, credo che abbiamo il potenziale per compiere un’impresa”, le parole di Perotti riportate dai media che lo attendevano proprio in quel di Salerno. Parole di elogio anche Sabatini, a testimonianza anche di quanto il neo direttore sportivo possa davvero mettere in campo le competenze necessarie per regalare alla Salernitana un nuovo corso per la Serie A.