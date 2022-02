“Non ci ho pensato due volte”: Juventus, Kulusevski spiazza tutti da Londra

Dejan Kulusevski ha subito chiarito la sua voglia di Premier League dopo l’arrivo al Tottenham e l’enorme adrenalina per lavorare con Conte

L’ultimo giorno di calciomercato ha cambiato ufficialmente maglia. Dejan Kulusevski però da Londra parla già come se dal suo addio alla Juventus fosse già passato un bel po’ di tempo.

Il calciatore svedese nell’intervista concessa ai media della società londinese ha mostrato la sua voglia di Premier League, coltivata da tempo. Ha parlato anche del suo percorso alla Juventus e di Antonio Conte, suo avversario durante la permanenza del tecnico pugliese sulla panchina nerazzurra.

Tottenham, Kulusevski: “Non vedo l’ora di lavorare con Conte”

Dejan Kulusevski ha abbandonato la Juventus per trasferirsi a Londra. Il neo calciatore del Tottenham ha parlato ai microfoni del club ed è tornato anche sulla sua avventura in bianconero: “Alla Juventus ho imparato tanto, sono stati due anni molto intensi e con due allenatori differenti. Si tratta di un ottimo club con giocatori molto forti e in più ho giocato con uno dei migliori del mondo, Cristiano Ronaldo. In Svezia però ho abbiamo sempre guardato la Premier League, era il migliore campionato e credo lo sia ancora oggi”.

Il calciatore ha poi parlato anche del suo nuovo allenatore: “Da tempo mi chiedevo quando sarei arrivato in Premier, appena ho ricevuto l’opportunità non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di lavorare con Conte – ha detto ancora Kulusevski nel corso dell’intervista trascritta dalla redazione di FcInter1908.it -, lo conosco da quando allenava l’Inter. È un ottimo allenatore, un vincente e voglio esserlo pure io. La sua presenza è uno dei motivi per cui sono venuto. Le sue squadre lavorano sempre duramente”.

Il prossimo impegno vedrà il Tottenham impegnato nel quarto turno di FA Cup contro il Brighton. La sfida contro questi ultimi potrebbe rappresentare il debutto di Kulusevski per cui gli Spurs hanno versato 10 milioni di euro per il prestito e ne consegneranno altri 35 per rispettare l’obbligo di riscatto condizionato.