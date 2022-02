“Il progetto non esiste”: Lazio, attacco pesante a Lotito

Nervi molto tesi in casa Lazio. Nelle ultime ore è arrivato un vero e proprio attacco al presidente Lotito e Igli Tare dopo la chiusura del mercato.

Non sono giorni particolarmente sereni in casa Lazio. Nonostante il mercato non sia stato poi cosi bloccato, visti i due arrivi praticamente nelle ultime ore, l’ambiente sembra non aver percepito le reali intenzioni del club. La verità è che la società ha cercato di tenere sotto controllo soprattutto la situazione economica, anche perchè costretta dalle circostanze a causa dei problemi con l’indice di liquidità.

Eppure, qualcosa si è tentato di fare proprio negli ultimi giorni di mercato. Alla fine la situazione si è smossa: sono arrivati Cabral e Kamenovic (attaccante e difensore), che però non hanno suscitato grande soddisfazione a partire da Maurizio Sarri. Di ieri la notizia (riportata da Rai Sport) secondo la quale l’allenatore dei biancocelesti non avrebbe gradito le due operazioni. Ed oggi l’attacco è arrivato anche dai tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Lazio, tifosi infuriati dopo il mercato: attacco a Lotito

Il pubblico biancoceleste ha voglia di vincere, riportarsi tra le top squadra del nostro campionato. Eppure, la sensazioni per i tifosi della Lazio non sono positive, soprattutto dopo la sessione di mercato appena conclusa. E cosi sui profili social ufficiali del tifo organizzato, sono apparse parole molto dure nei confronti della dirigenza, ed particolare riferite a quello che è stato fatto in quest’ultimo mese di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>>“Sul contratto c’era una clausola”: Juventus, il retroscena dopo la cessione

“La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste“, le parole rilasciate dai tifosi biancoceleste. Poi un appuntamento, per “giovedì 3 febbraio, alle ore 13, fuori i cancelli di Formello”, per contestare l’operato di Tare e Lotito in quest’ultima finestra di mercato. Il clima, insomma, resta molto acceso.