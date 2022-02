Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Genoa, gara che apre la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022.

Roma-Genoa, si parte alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di José Mourinho ospita i rossoblù di Alexander Blessin. La gara mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I capitolini, infatti, sono chiamati alla vittoria per accorciare, eventualmente e momentaneamente, sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

La formazione ligure, invece, necessita dei tre punti per consolidare la fiducia e la posizione in elenco generale. Lo Special One punta sul 3-5-2 con Zaniolo ed Abraham terminali offensivi. Il tedesco Blessin, invece, si affida al 4-3-3 con il tridente formato da Ekuban, Yeboah e Destro. Ad arbitrare il match è il signor Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Valeriano e Capaldo. Al VAR, invece, il duo formato da Nasca e Alassio.

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Ekuban, Yeboah, Destro. Allenatore: Blessin.