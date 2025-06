Inter, dopo Bonny vicina la vittoria nel primo Derby di mercato: altro super colpo per Chivu

Bonny è ad un passo, con l’accordo chiuso ed il calciatore pronto a volare negli Stati Uniti ma Marotta ha pronto un altro colpo da soffiare al Milan nel primo Derby di mercato estivo

Simone Inzaghi, prima dell’addio, aveva lanciato l’allarme: l’Inter va rinforzata, soprattutto nella profondità della rosa e nelle seconde linee. Il tecnico nerazzurro aveva percepito le difficoltà della squadra ma soprattutto il fiato corto a fine stagione.

Una situazione che la rosa nerazzurra ha pagato amaramente: nessun titolo conquistato, lo scudetto sfuggito all’ultima giornata e la finale di Champions League persa dopo il tracollo con il Paris Saint Germain. Marotta è uno che dagli errori impara la lezione e cerca di non commetterli più.

E così i nerazzurri si sono ritrovati ad essere una delle formazioni più attive per quanto riguarda il calciomercato, sebbene la sessione estiva inizi ufficialmente soltanto domani. Nella mini finestra di giugno ufficializzati due colpi: il centrocampista Sucic e l’esterno Luis Henrique, due investimenti importanti e lungimiranti, almeno nelle idee del club nerazzurro.

Bonny arriva e vola negli Stati Uniti: in campo già al Mondiale

Il terzo colpo in casa Inter è ormai in dirittura d’arrivo. L’attaccante tanto richiesto da Chivu che negli Stati Uniti si è ritrovato con i soli Lautaro Martinez e Thuram oltre ai giovani Pio e Sebastiano Esposito di rientro dai prestiti. Se Taremi è bloccato in Iran causa guerra ma vi sono riflessioni sul suo futuro a Milano dopo una stagione non esaltante, Correa ed Arnautovic hanno già salutato.

Ecco perché Bonny è un calciatore che sia tecnicamente che numericamente va a potenziare una lacuna emersa nell’organico dei nerazzurri. Chivu, peraltro, conosce bene il bomber per averlo allenato negli ultimi mesi a Parma ed è cosciente di cosa può dare ai nerazzurri.

Il giovane francese, per le sue caratteristiche, è in grado di sostituire sia Lautaro Martinez che Thuram. Se per i tre colpi summenzionati l’Inter ha investito circa 60 milioni di euro, esaurendo di fatto il budget a disposizione, Marotta è pronto ad un nuovo ed ulteriore sforzo per portare a casa un rinforzo difensivo e rimpolpare così un reparto non più giovanissimo.

Inter, rinforzo anche in difesa: 30 milioni per un talento soffiato al Milan

La strada intrapresa conduce sempre a Parma, circa due ore di auto a sud di Milano. Lì c’è Giovanni Leoni, giovane talento che si è messo in mostra proprio nell’ultimo campionato diventando addirittura un vero e proprio oggetto pregiato della Serie A e non solo.

Manco a dirlo, è stato Chivu a segnalare il nome agli scout nerazzurri, folgorato dalle prestazioni del 18enne. Su Leoni, però, c’è anche il Milan da diverse settimane e le due formazioni meneghine sono pronte ad innescare il primo derby di mercato di questa sessione estiva. Entrambe hanno sondato con il Parma i margini della trattativa.

Marotta, però, è pronto alla zampata finale. Vuole anticipare la concorrenza e può sfruttare un tesoretto di 30 milioni di euro utile per convincere il Parma. I rapporti con i Ducali peraltro sono ottimi dopo l’affare Bonny e l’Inter al momento è in una posizione privilegiata. Il calciatore, poi, rientra come target nel profilo chiesto da Oaktree: giovane e di qualità.

Ed il Milan? Dovrà prima cedere Thiaw e sperare che il Parma possa accettare qualche contropartita tecnica in grado di far abbassare l’esborso economico.