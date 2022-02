Orsato spiazza: scambio di persona, errore durante Lazio-Fiorentina

Simpatico momento durante Lazio-Fiorentina e il protagonista non è un calciatore, bensì l’arbitro Orsato che si confonde tra due persone diverse.

Termina con un pareggio il primo tempo della sfida tra Lazio e Fiorentina. Nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull’altra. Tuttavia, almeno dopo i primi 45′, i viola possono già apprezzare il repertorio del neo-arrivato Cabral, che non appare né timido né impacciato. Il sostituto di Vlahovic ci prova e lo farà ancora nel secondo tempo.

Non mancano occasioni anche per la Lazio. La squadra di Sarri si rende pericolosa a più riprese, sopratutto grazie ai tentativi di Pedro. Serve un grande Terracciano di slancio per evitare il vantaggio biancoceleste.

Protagonista di questa prima frazione di gioco è stato però anche l’arbitro Orsato per un momento a tratti ilare.

Fiorentina-Lazio, Orsato protagonista per un curioso episodio Alla mezz’ora Riccardo Sottil conquista un interessante calcio di punizione nella sua metà campo dopo uno scontro di gioco. Lazzari e Lucas Leiva sono entrambi coinvolti nell’azione e Orsato fischia, ammonendo Lazzari. Tuttavia, il direttore di gara viene richiamato dal VAR: c’è stato un errore. A commettere il fallo, infatti, non è stato il difensore italiano bensì il compagno di squadra. Scambio di persona.

Orsato allora ci ripensa e annulla l’ammonizione per Lazzari. L’ha assegna subito dopo a Lucas Leiva, che aveva dato inizio all’azione incriminata. Riprende così il gioco e si riparte subito con una Lazio pericolosa, ma non basta per mettere in eccessiva difficoltà i padroni di casa. Si riparte dopo i 15′ di intervallo.