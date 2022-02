Tutto pronto per il fischio di inizio di Lazio-Bologna, gara delle ore 15:00 del venticinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Bologna, gara che apre il venticinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Vietato sbagliare per i padroni di casa, reduci dal 4-0 rimediato in Coppa Italia dal Milan di Stefano Pioli. Se Sarri vuole davvero l’Europa, la sua Lazio non può più permettersi di commettere errori.

Dall’altro lato c’è l’ex di turno, Mihajlovic, deciso a fare bella figura con la sua formazione rossoblù. Dopo lo 0-0 contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, l’obiettivo è tornare alla vittoria e risalire la china in classifica generale.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Hysaj, Kamenovic, Radu, Cataldi, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral, Felipe Anderson.

BOLOGNA (3-4-1-2) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Sansone, Vignato, Barrow.