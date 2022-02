Roma, fumata nera per la firma: l’incontro non sblocca l’affare

Si è risolto con un nulla di fatto l’incontro riguardante il rinnovo del contratto di un big della Roma: affare bloccato dal club.

Alle porte l’ennesima rivoluzione in casa Roma. A gennaio il club ha effettuato una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, al fine di potenziare la rosa attualmente a disposizione di José Mourinho e rilanciare le speranze di conquistare un piazzamento in zona Champions League. A salutare la compagnia, in particolare, sono stati Gonzalo Villar Borja Mayoral, Federico Fazio, Riccardo Calafiori e Bryan Reynolds.

Eppure, nonostante gli acquisti di Sergio Oliveira e Ainsey Maitland-Niles, le cose non sono migliorate. Anzi. Nell’ultimo turno di campionato i giallorossi hanno pareggiato contro il Genoa mentre in Coppa Italia sono stati battuti dall’Inter, venendo di fatto eliminati dalla competizione. L’ennesima delusione in una stagione fin qui complicata e ricca di momenti complicati, molti dei quali vissuti in Conference League.

Il tecnico portoghese, al termine della sfida di martedì scorso, ha sferzato i suoi giocatori attaccandoli senza usare giri di parole. Parole dure, che hanno lasciato interdetta e scossa la squadra. Ora l’attenzione è rivolta alla trasferta sul campo del Sassuolo: una sfida da non fallire. Intanto, però, la società ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato che si preannuncia quanto mai intensa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, bloccato il rinnovo di Cristante

Sono tanti infatti i giocatori a rischio taglio: l’elenco contiene in nomi di Jordan Veretout, Roger Ibanez, Eldor Shomurodov e Carles Perez. Occhio, inoltre, alla situazione di Bryan Cristante: il centrocampista, dopo un buon inizio, si è progressivamente spento andando incontro ad una serie di prestazioni negative (appena un gol in 21 apparizioni in campionato a fronte di 6 ammonizioni).

LEGGI ANCHE >>> Roma, problema più grave del previsto: tegola per Mourinho

Da qui la decisione del direttore generale Tiago Pinto di mettere in stand-by la trattativa riguardante il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024: l’ultimo incontro con il suo agente, Beppe Riso, si è risolto con un nulla di fatto con le parti che hanno deciso di incontrarsi nuovamente nei prossimi messi. Tutti in discussione quindi. Mourinho, saldo al suo posto, è pronto ad aprire una nuova era giallorossa.