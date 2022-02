“Era da espellere”: Atalanta-Juventus nel caos, non solo Szczesny nel mirino

Diversi gli episodi controversi in questo Atalanta-Juventus: tante critiche per il fallo di Szczesny ma non solo

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium. Uno scontro diretto importante in vista della lotta per un posto in Champions League. Alla squadra di Gasperini manca ancora il recupero contro il Torino. Tuttavia, un’eventuale sconfitta renderebbe molto duro il cammino nelle prossime giornate. E contro la Juve è sempre una partita particolare, anche per i tentativi dei bergamaschi di avvicinarsi alla vetta negli anni scorsi.

L’Atalanta sta portando avanti la partita col suo gioco, mentre la Juve ci prova con le sue individualità tenendo botta nei contrasti. Dybala-Vlahovic-Morata stanno mettendo in apprensione la porta difesa da Sportiello, ma è Szczesny il protagonista di un episodio controverso nel primo tempo. Il polacco ha steso Koopmeiners -che lo aveva saltato fuori dall’area di rigore- e Muriel non è riuscito a ribadire in rete. E il portiere della Juve è finito nel mirino delle critiche social per il mancato provvedimento dell’arbitro, che ha lasciato correre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta-Juventus, critiche per Szczesny e non solo

Ma Szczesny non è il solo calciatore preso di mira. Sui social ci sono state proteste anche per un mancato rosso ad Hateboer, protagonista di un fallo a gamba alta su De Sciglio. Insomma, la direzione di Mariani sta rendendo scontente entrambe le squadre. Il pubblico sugli spalti è sempre caldissimo e sembra non aver digerito la decisione di non prendere provvedimenti contro Szczesny, ma di lasciar proseguire il gioco. Questo ha incattivito ancor di più la partita e infatti negli ultimi minuti tanti sono stati i calciatori ammoniti.

Era da rosso diretto Hateboer su De Sciglio #AtalantaJuve — Luca Caruso (@luca_caruso12) February 13, 2022

#szczesny trosze się pomylił przy wyjściu xD — TszyPoTszy (@TszyPoTszy) February 13, 2022