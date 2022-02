“Mi mandava via, gli facevo…”: Donnarumma, la rivelazione a sorpresa

Stasera il PSG giocherà con il Real e tra i pali potrebbe esserci Donnarumma. Proprio il portiere ha rilasciato un’intervista al Telegraph.

Dopo la vittoria di venerdì sera contro il Rennes per 1-0, grazie al gol segnato da Mbappé al 93′, questa sera il PSG affronterà in casa il Real Madrid di Ancelotti nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. La vittoria della massima competizione europea è l’obiettivo primario di questa stagione per i parigini.

Il PSG, infatti, negli ultimi anni ha dominato in Ligue 1 e questa stagione, considerando anche l’arrivo di Messi dal Barcellona, punta tutto sulla Champions League. Questa sera sicuramente sarà la partita di Mbappé, visto che il fuoriclasse francese è conteso da entrambe le squadre.

Un altro protogonista del match contro il Real Madrid potrebbe esserere Donnarumma, anche perché contro il Rennes ha giocato Navas tra i pali della porta del club parigino. Proprio il portiere italiano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del ‘Telegraph’: “PSG? Mi seguivano da tempo, sono riusciti a farmi sentire sempre importante. Ho scelto questo club perché sapevo che tutti avevano grand fiducia in me. Qui c’è un ambiente incredibile”.

Donnarumma: “Da piccolo aiutavo mio padre come falegname, ma mi mandava via”

Donnarumma ha poi continuato il suo intervento, soffermandosi anche sugli inizi della sua carriera: “Mio padre falegname?? Gli davo una mano ma mi mandavia via, gli facevo perdere troppo tempo. Perché portiere? Perché mi ha sempre appassionato questo ruolo. E’ iniziato tutto con mio zio e con mio fratello, poi c’era il mio mentore Ernesto Ferraro. E’ grazie a lui che sono dove sono adesso, mi ha fatto sempre allenare”.

Il portiere dell’Italia di Mancini campione d’Europa la scorsa estate ha parlato anche di Buffon: “Gigi mi ha sempre parlato del PSG, della sua storia, della città di Parigi e tutto questo ha reso più facile la mia scelta di approdare in questa squadra”.