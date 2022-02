Tutto pronto per la super sfida di Champions League Inter-Liverpool. Fischio di inizio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza.

Manca pochissimo al fischio di inizio di Inter-Liverpool, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Alle ore 21:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano il Liverpool di Jurgen Klopp.

Una gara importantissima per la formazione italiana che torna in Champions dopo essersi qualificata come seconda del Girone D, alle spalle del Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino.Dopo il pari contro il Napoli, la squadra lombarda trova sul suo cammino europeo la corazzata inglese, primi nel Girone B davanti ad Atletico Madrid, Milan e Porto. A dare il via alla partita è il polacco Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Sokolnicki e Listkiewicz. Al VAR, invece, il duo formato da Kwiatkowski e Frankowski.

Inter-Liverpool, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Sangalli, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Carboni, Caicedo, Sanchez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Henderson; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore: Klopp.

A disposizione: Kelleher, Konaté, J. Gomez, Tsimikas, Milner, Keita, Firmino, Luis Diaz, Elliott.