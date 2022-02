Napoli, un titolare ha saltato l’allenamento in vista del Barcellona

Vigilia complicata per il Napoli, che rischia di dover affrontare il Barcellona senza un titolare. Il giocatore non si è allenato oggi.

Il Napoli si prepara alla fondamentale sfida di giovedì, contro il Barcellona, valevole per l’andata dei play-off di Europa League. Una sfida complessa per gli azzurri, reduci da 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5 partite di campionato: una striscia di risultati utili consecutivi che ha fatto crescere l’autostima della squadra allenata da Luciano Spalletti. Il quale, però, oggi ha ricevuto una notizia di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Victor Osimhen, infatti, non ha preso parte all’odierna seduta degli allenamenti svoltasi al Konami Center di Castel Volturno: il motivo è da ricercare in un fastidio muscolare accusato dal nigeriano, le cui condizioni verranno monitorate dallo staff medico. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami ma intanto il club azzurro ha voluto aggiornare i propri tifosi. “Osimhen è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro”.

Probabile che la questione venga affrontata dallo stesso Spalletti, nel corso della conferenza stampa in programma alle ore 18.30. Una tegola pesante quanto inaspettata per il Napoli, che rischia così di dover affrontare il Barcellona (rilanciato dalla cura Xavi) senza uno dei suoi giocatori migliori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Osimhen in dubbio contro il Barcellona

Osimhen, in 15 apparizioni in campionato, ha siglato 6 gol e fornito 3 assist. Un buon bottino, arricchito dalle 4 reti firmate in Europa League. Il giocatore, dal canto suo, è pronto a stringere i tempi e ad esserci in una così prestigiosa ed importante quale è quella del Camp Nou. Nel caso in cui dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto giocherebbe Dries Mertens risultato spesso determinante per le sorti del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, parla Fabian. Barcellona, scudetto, futuro: le confessioni dello spagnolo

Il problema fisico accusato dall’ex Lille fa seguito a quelli rimediati da Hirving Lozano, Matteo Politano e Stanislav Lobotka i quali non ci saranno a Barcellona. Il primo, in particolare, sta smaltendo la lussazione alla spalla destra mentre l’esterno ha subito una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, si parla di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.