DIRETTA Atalanta-Olympiacos: segui la partita LIVE

Alle 21 spazio a ben due italiane per questo turno di Europa League. Scendono in campo anche Atalanta ed Olympiacos.

È il momento dell’Atalanta. A scuola di Gasperini scende in campo alle 21 per giocarsi le proprie chance in Europa league. I nerazzurri vivono un momento molto particolare, dove sarà necessario mettere insieme le forze e cercare di portare a casa il massimo risultato possibile in ogni tipo di partita e competizione.

L’avversario che oggi si trova di fronte alla dea sarà tutt’altro che semplice da affrontare. L’Olimpiacos, infatti, è primo nella classifica del campionato greco a testimonianza di quanto sta facendo bene la squadra biancorossa all’interno dei confini nazionali. Una partita ricca di insidie, dunque, per la squadra di Gasperini chiamata a mettere insieme tutte le forze energie per non lasciare nulla al caso. Anche arrivare fino in fondo all’Europa league, infatti, rappresenta un obiettivo concreto.

Atalanta-Olympiakos, le formazioni ufficiali