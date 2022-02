“E’ in scadenza”: Milan, sterzata sul mercato e colpo a sorpresa

Anche se è concentrato sull’attualità e sulla corsa per lo Scudetto, il Milan guarda al futuro e potrebbe aver individuato un nuovo colpo.

Chiunque guardi alla situazione attuale del Milan, primo in classifica e lanciato in un finale di stagione che lo vedrà inseguire lo Scudetto senza l’assillo delle coppe europee, potrebbe immaginare una realtà concentrata al 100% – staff, dirigenza, giocatori – solo ed esclusivamente sul rettilineo finale.

In realtà, ormai già da molti anni, nel calcio di alto livello è praticamente impossibile affrontare l’attualità vivendo alla giornata e senza programmare il futuro. Lo ha dimostrato in negativo il Milan di Yonghong Li, lo ha dimostrato invece in positivo quello del fondo Elliott.

Il nuovo corso rossonero prevede infatti una rigida suddivisione dei ruoli: così, mentre i giocatori e mister Pioli pensano al campo e alle prossime partite che potrebbero trasformare il sogno Scudetto in solida realtà, la dirigenza continua a sondare il mercato.

Perché il Milan del futuro si costruisce adesso, con i rinnovi dei giocatori più importanti e le occasioni che è possibile individuare in giro per l’Europa. Senza forzare, come è stato ad esempio dimostrato a gennaio con la rinuncia a Botman, ma senza neanche smettere di ragionare sui possibili rinforzi.

Milan, a giugno c’è Mazraoui a zero?

Uno di questi è stato recentemente individuato, secondo SkySport, nel terzino marocchino dell’Ajax Noussair Mazraoui. Classe 1997, nato in Olanda e cresciuto nel celebre settore giovanile dei Lancieri di Amsterdam, a giugno si svincolerà dal club che lo ha lanciato nel calcio che conta e sarà uno dei prospetti a parametro zero più appetibili sul mercato.

Assistito da Mino Raiola, Mazraoui sarebbe sempre secondo Sky anche nel mirino di Barcellona e Borussia Dortmund. Due club importanti su cui comunque il Diavolo non cercherà di prendere vantaggi di alcun tipo: Maldini e gli uomini-mercato infatti valutano la possibilità di affondare il colpo ma ancora non hanno deciso se e quando farlo.

Una strategia che se da una parte è rischiosa, con Mazraoui che potrebbe finire altrove, dall’altra conferma una cosa. E cioè che il Milan continua a seguire il suo progetto senza farsi condizionare dalle situazioni e pressioni esterne. Una mentalità che finora ha pagato.