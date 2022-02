Milan, la notizia scoraggia Pioli: ancora problemi per i rossoneri

Il Milan corre per lo Scudetto, ma in vista della sfida di sabato sera contro la Salernitana mister Pioli dovrà fare ancora a meno di un big.

Da ormai più di due anni, da quando cioè hanno unito le loro strade, Stefano Pioli e il Milan vivono un matrimonio ricco di soddisfazioni. Arrivato inizialmente come traghettatore in previsione dell’arrivo di Ralf Rangnick, il tecnico si è guadagnato la conferma trasformando la squadra e rilanciandola nelle posizioni che contano.

Un percorso che potrebbe concludersi nella stagione in corso con uno Scudetto in cui la scorsa estate pochi credevano. Certo Inter e Napoli non devono essere considerate da meno, ma in questo momento il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo. Anche se non tutto va per il verso giusto.

Nella sfida di sabato sera in casa della Salernitana ultima in classifica, infatti, Pioli dovrà fare ancora a meno di una stella che è stata fondamentale in questi due anni di crescita. Parliamo naturalmente di Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box a causa dei problemi con il tendine d’Achille che lo condizionano da inizio stagione.

Milan, con la Salernitana Ibrahimovic ancora out

Nella seduta di allenamento di oggi lo svedese ha lavorato ancora a parte, rimandando il ritorno nel gruppo. Non sarà quindi convocato in vista della trasferta all’Arechi, gara che potrebbe essere meno scontata di quanto dicano gli oltre 40 punti in classifica che separano le due squadre.

La Salernitana infatti intende giocarsi il tutto per tutto e non ha niente da perdere, e con Inter e Napoli che scalpitano il Milan dovrà evitare brutte sorprese. Privo ancora di Ibra, Pioli si affiderà in avanti a Giroud, che certo non ha fatto rimpiangere lo svedese, mentre in panchina l’unica alternativa tra gli attaccanti sarà rappresentata da Rebic.

Fermo dallo scorso 23 gennaio, Ibrahimovic dovrebbe riuscire a rientrare in vista della prossima giornata. La speranza del Milan è che il peggio sia passato e che lo svedese possa aiutare la squadra a restare in corsa per il titolo con la sua classe e il suo carisma.