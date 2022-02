“Ho tanta voglia di tornare…”: Lazio, l’annuncio non piacerà ai tifosi

I tifosi della Lazio si interrogano sul futuro di una stella biancoceleste che ha recentemente parlato di come immagina il suo futuro.

Protagonista di una stagione finora al di sotto delle altezze, la Lazio prova a immaginare il futuro a breve e lungo termine. Due scenari che sono collegati tra loro, dato che è proprio dai risultati che i biancocelesti otterranno da qui a fine campionato che il futuro del club sarà condizionato.

A giugno, probabilmente non prima, la Lazio saprà se il suo futuro sarà legato a quello di Maurizio Sarri. E viceversa, naturalmente, con il tecnico che in caso di permanenza chiederà al presidente Lotito interventi sul mercato per avere una squadra più vicina alla sua idea di calcio di quella attuale.

Futuro a breve e lungo termine sono probabilmente al centro dei pensieri anche di una stella biancoceleste. Luis Alberto, talento indiscutibile che soffre i rigidi dettami del 4-3-3 di Sarri, si interroga su come evolverà la sua carriera e probabilmente avrà risposte in questo senso nei prossimi mesi. Ma certo quanto affermato recentemente non fa dormire sonni tranquilli a chi sogna la sua permanenza nella Capitale.

Luis Alberto, futuro lontano dalla Lazio?

Ospite su Twitch del canale Jijantes FC, incalzato dal conduttore catalano Gerard Romero, il centrocampista spagnolo ha infatti espresso il desiderio di tornare in Spagna prima di appendere gli scarpini al chiodo. E di farlo quando sarà ancora al meglio.

“Ho voglia di tornare in Spagna a vivere, vedremo se lo farò a breve termine. Voglio tornarci per divertirmi e voglio farlo quando fisicamente sarò ancora al top” ha affermato. Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione, soprattutto quando ha aggiunto di desiderare di giocare nella Liga.

Nessun addio forzato alla Lazio, però. Luis Alberto ha ricordato che sono 6 anni che gioca in Italia, che considera Roma casa sua e che ha ancora tre anni di contratto con il club. Certo il rapporto con Sarri ha faticato a ingranare “ma adesso abbiamo trovato un equilibrio, lavoro per la squadra e sto imparando come i compagni le indicazioni del mister.”

“I risultati – ha aggiunto infine chiudendo sull’argomento – se arrivano rendono tutto più facile”. Possibile traduzione: se da qui a fine stagione la Lazio decollerà, e con lei l’importanza di Luis Alberto nei piani di Sarri, allora il futuro potrebbe essere ancora biancoceleste. Diversamente lo spagnolo potrebbe anche diventare uno dei protagonisti del mercato.