“E’ stato un acquisto inutile”: PSG, caos nello spogliatoio

Il futuro di Mbappé potrebbe cambiare quando sembrava scritto: il Psg confida di riuscirlo a trattenere a costo di compiere certi sacrifici

Può la storia di una partita cambiare l’esito di una trattativa che sarebbe già in piedi da diversi mesi? Forse sì, se è vero che Kylian Mbappé stia ora riconsiderando l’idea iniziale di un suo trasferimento a Madrid per abbracciare il Real. L’attaccante francese del Psg non sembra adesso convinto. I parigini sperano di trattenerlo.

Nel match d’andata tra le due squadre giocato a Parigi, la formazione della squadra di Mauricio Pochettino è apparsa piuttosto netta. L’1-0 striminzito, peraltro arrivato con il gol di Mbappé, lascia aperta però la porta della ‘remuntada’ alla squadra di Carlo Ancelotti. Mbappé dunque ancora al Psg? Ci sarebbero però delle condizioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, Mbappé può restare: chiesto status da top player ma vorrebbe anche liberarsi di un compagno di squadra

Dopo ‘Sport’, che ha aperto alla possibilità nella giornata di mercoledì, ora anche ‘L’Equipe’ ha parlato del futuro di Kylian Mbappé. Il calciatore francese non avrebbe ancora escluso la possibilità di restare al Psg. Una permanenza che tuttavia sarebbe legata ad alcune condizioni.

Intanto, l’attaccante della nazionale transalpina chiede di non dover cambiare la propria posizione a secondo del fatto che vi siano in campo pure Neymar e Messi. Un fattore che sebbene può essere sottovalutato, gli consentirebbe di essere equiparato in tutto agli altri top player della formazione in fatto di ‘considerazione’. Il quotidiano francese poi riferisce pure il fatto che l’altra condizione posta è quella di poter battere i calci di rigore a favore.

E ancora, chiede maggiore severità nei riguardi dei calciatori sudamericani. Una situazione della quale ‘L’Equipe’ aveva già scritto in precedenza.

Mbappé avrebbe poi espresso forte perplessità sull’acquisto di Sergio Ramos, manifestando anche un certo disappunto davanti ad alcuni dirigenti del club. Ciò è dettato dal fatto che lo spagnolo sembrerebbe poco utile al progetto. Per questo, chiede anche la cessione del difensore in estate.

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni 26^ giornata Serie A: a rischio Immobile e…

Per convincerlo a firmare il rinnovo, inoltre, il Psg sarebbe disposto ad offrirgli un bonus di 25 milioni alla cifra. Una cifra molto allettante, che potrebbe portarlo a vacillare ulteriormente.