Juventus, arriva la beffa: Vlahovic, il gesto del Torino fa il giro del web

Il Torino ha rallentato, con il match di ieri, la corsa della Juventus in Serie A e ha ritrovato un punto importante: in mattinata arriva anche il tweet ironico

Nel Derby della Mole che si è giocato nella serata di ieri, utile per la 26esima giornata di Serie A, il Torino ha ritrovato un punto importante e ha rallentato la corsa della Juventus verso la Champions League. Questa mattina, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, è arrivato anche un tweet ironico riferito alla gara di ieri.

Dal lato bianconero Dusan Vlahovic, da quello granata Gleison Bremer. Una sfida che, a distanza di poco più di un mese, si è venuta nuovamente a creare. Già contro la Fiorentina (il 10 gennaio), quando per l’attaccante serbo ancora non si concretizzava il passaggio in bianconero, Bremer aveva svolto un’eccellente copertura difensiva.

Stessa situazione si è riproposta dunque nella gara di ieri: il difensore brasiliano ha riconfermato le sue ottime qualità, annullando difatti Vlahovic, che non ha potuto dare il contributo che la Juventus sperava in termini di gol.

Juventus-Torino, il club granata ironizza così sui social: una tasca di un jeans e il nome di Bremer, il riferimento a Vlahovic appare immediato

Proprio in riferimento alla grande prestazione disputata da Bremer, il Torino ha voluto questa mattina pubblicare un tweet ironico sul proprio account ufficiale di ‘Twitter’.

ULTIM’ORA: a quanto pare, il club granata ha rimosso l’immagine dal profilo sul social.

La didascalia recita così: “La tasca di Bremer. Le migliori dieci cose qui dentro, andiamo“. Un chiaro invito ai propri tifosi a commentare con ciò che la famosa ‘tasca di Bremer’ possa contenere.

Il rinvio a Vlahovic, pienamente ironico, appare immediato. Arriva anche la beffa quindi nei confronti della Juventus e dell’attaccante per cui il club ha investito una cifra importante. Il Torino, dal canto suo, sa quale sia l’effettivo valore di Bremer e proprio per questo motivo ha voluto, pochi giorni fa, effettuare con lui il rinnovo di contratto, portando la scadenza al 2024.