“Multa in arrivo”: Roma, la società ha pronta la batosta per due calciatori

Un’altra grana scuote la Roma e il suo tecnico Mourinho: la società giallorossa pensa ad una decisione severa nei confronti di due calciatori

Non c’è pace per José Mourinho. La Roma prosegue nel suo momento no. Dopo il pareggio rimediato contro l’Hellas Verona, raggiunta con le marcature dei baby Volpato e Bove, i giallorossi sono scivolati in ottava posizione, un piazzamento che li lascerebbe fuori dall’Europa.

Il tecnico lusitano però si ritrova a dover gestire anche altri situazioni fuori dal terreno di gioco. Sabato ha dovuto rinunciare a quattro elementi a causa del Covid ma dopo il match contro la formazione scaligera si è sollevata pure un’altra grana.

Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca: i giallorossi meditano la multa ai due tesserati

Nelle ultime ore tuttavia all’interno del gruppo romanista è scoppiato un altro caso. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce un retroscena del post gara contro il Verona di Tudor.

Due calciatori di José Mourinho, Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy, sono stati sorpresi in una discoteca vicina all’Olimpico. La presenza del primo è stata inoltre testimoniata da un video comparso in rete.

I due hanno saltato il match contro gli scaligeri per infortunio tuttavia la Roma ora sta prendendo in considerazione la possibilità di applicare delle ammende nei confronti di entrambi. La dirigenza giallorossa, soprattutto alla luce delle quattro positività al Covid riscontrate, aveva chiesto a tutti i suoi tesserati la massima attenzione per evitare altri contraccolpi.

Nel frattempo, dunque, anche quest’episodio mantiene alto il ‘volume’ intorno a Zaniolo. Il numero 22 della Roma riesce a far parlare sempre di sé, che sia in campo o al di fuori di esso, si conferma un elemento molto mediatico.