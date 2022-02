Napoli, colpo di teatro: gesto ufficiale a sorpresa dopo il divieto

È iniziata da pochi minuti la gara di Europa League tra Napoli e Barcellona al Maradona: il messaggio deciso contro la guerra da parte delle squadre

Il Napoli ospita questa sera in casa propria, allo Stadio Maradona, il Barcellona di Xavi. Una gara valida per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Il gesto di entrambe le squadre, prima del fischio d’inizio, ha colpito tutti: spunta uno striscione molto chiaro.

Lo striscione, sostenuto ed esposto dalle squadre prima del fischio d’inizio, ha mostrato ai presenti allo stadio e agli spettatori a casa le parole: “Stop war“, ovvero “Stop alla guerra“. Un messaggio che si associa a quelli mostrati da gran parte del mondo in queste ultime ore e da Ruslan Malinovksyi (ucraino dell’Atalanta) dopo i gol segnati contro l’Olympiacos.

Uno striscione, annunciato già dal Napoli prima del fischio di inizio sul proprio profilo ‘Twitter’, che ha ricevuto gli applausi da tutti i presenti al Maradona per questa gara europea così importante. Un’Europa che va avanti con il peso questo momento difficile.

Europa League, Napoli-Barcellona con uno striscione prima del fischio d'inizio della gara: "Stop War"

Già all’esterno dei cancelli i tifosi avevano mostrato un proprio striscione, con la scritta: “No alla guerra“. Questo in particolare, però, non è stato introdotto all’interno dello stadio a causa del divieto arrivato dalle autorità. Il motivo dichiarato è stato quello della presenza della terna arbitrale russa.

Entrambe le società e le squadre, però, hanno voluto dire la propria e mettersi dalla parte del ‘no alla guerra’. Così come fatto dai sostenitori partenopei. Gli applausi del Maradona, avvolti da un silenzio rispettoso e sospeso per la situazione complicata, hanno mostrato apprezzamento per la volontà di esporsi in prima persona con un messaggio che non dovrebbe essere dimenticato tanto facilmente.